Thông tin giá theo USD của StratoStack (STACK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) +2.05% Biến động giá (7 ngày) +2.05%

Giá thời gian thực của StratoStack (STACK) là --. Trong 24 giờ qua, STACK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STACK là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STACK đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và +2.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường StratoStack (STACK)

Vốn hóa thị trường $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Nguồn cung lưu thông 96.38B 96.38B 96.38B Tổng cung 96,383,419,561.51688 96,383,419,561.51688 96,383,419,561.51688

Vốn hoá thị trường hiện tại của StratoStack là $ 8.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STACK là 96.38B, với tổng nguồn cung là 96383419561.51688. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.08K.