Thông tin giá theo USD của SOLPUMP (SOLPUMP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01781444 $ 0.01781444 $ 0.01781444 Thấp nhất 24H $ 0.01953315 $ 0.01953315 $ 0.01953315 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01781444$ 0.01781444 $ 0.01781444 Cao nhất 24H $ 0.01953315$ 0.01953315 $ 0.01953315 ATH $ 0.02417307$ 0.02417307 $ 0.02417307 Giá thấp nhất $ 0.00712638$ 0.00712638 $ 0.00712638 Biến động giá (1 giờ) +0.97% Biến động giá (1D) -6.06% Biến động giá (7 ngày) -0.58% Biến động giá (7 ngày) -0.58%

Giá thời gian thực của SOLPUMP (SOLPUMP) là $0.01834853. Trong 24 giờ qua, SOLPUMP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01781444 và cao nhất là $ 0.01953315, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SOLPUMP là $ 0.02417307, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00712638.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOLPUMP đã biến động +0.97% trong 1 giờ qua, -6.06% trong 24 giờ và -0.58% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SOLPUMP (SOLPUMP)

Vốn hóa thị trường $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Nguồn cung lưu thông 97.06M 97.06M 97.06M Tổng cung 195,945,449.796879 195,945,449.796879 195,945,449.796879

Vốn hoá thị trường hiện tại của SOLPUMP là $ 1.78M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SOLPUMP là 97.06M, với tổng nguồn cung là 195945449.796879. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.60M.