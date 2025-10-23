Thông tin giá theo USD của SolControl (SCTRL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00296632$ 0.00296632 $ 0.00296632 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.08% Biến động giá (1D) +2.67% Biến động giá (7 ngày) -8.37% Biến động giá (7 ngày) -8.37%

Giá thời gian thực của SolControl (SCTRL) là --. Trong 24 giờ qua, SCTRL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SCTRL là $ 0.00296632, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SCTRL đã biến động -0.08% trong 1 giờ qua, +2.67% trong 24 giờ và -8.37% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SolControl (SCTRL)

Vốn hóa thị trường $ 406.29K$ 406.29K $ 406.29K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 406.29K$ 406.29K $ 406.29K Nguồn cung lưu thông 1.01B 1.01B 1.01B Tổng cung 1,011,725,495.222191 1,011,725,495.222191 1,011,725,495.222191

Vốn hoá thị trường hiện tại của SolControl là $ 406.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SCTRL là 1.01B, với tổng nguồn cung là 1011725495.222191. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 406.29K.