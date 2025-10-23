Thông tin giá theo USD của solami (SOLAMI)

Giá thời gian thực của solami (SOLAMI) là $0.00015822. Trong 24 giờ qua, SOLAMI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.000152 và cao nhất là $ 0.00017414, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SOLAMI là $ 0.00483002, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.000152.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOLAMI đã biến động -0.35% trong 1 giờ qua, -8.67% trong 24 giờ và -39.50% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường solami (SOLAMI)

Vốn hoá thị trường hiện tại của solami là $ 158.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SOLAMI là 999.34M, với tổng nguồn cung là 999335850.598349. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 158.12K.