Thông tin giá theo USD của Sharp Token (SHARP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00727332 $ 0.00727332 $ 0.00727332 Thấp nhất 24H $ 0.00859375 $ 0.00859375 $ 0.00859375 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00727332$ 0.00727332 $ 0.00727332 Cao nhất 24H $ 0.00859375$ 0.00859375 $ 0.00859375 ATH $ 0.0120001$ 0.0120001 $ 0.0120001 Giá thấp nhất $ 0.00727332$ 0.00727332 $ 0.00727332 Biến động giá (1 giờ) -0.14% Biến động giá (1D) -5.77% Biến động giá (7 ngày) -6.60% Biến động giá (7 ngày) -6.60%

Giá thời gian thực của Sharp Token (SHARP) là $0.00800979. Trong 24 giờ qua, SHARP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00727332 và cao nhất là $ 0.00859375, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SHARP là $ 0.0120001, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00727332.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHARP đã biến động -0.14% trong 1 giờ qua, -5.77% trong 24 giờ và -6.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Sharp Token (SHARP)

Vốn hóa thị trường $ 23.84M$ 23.84M $ 23.84M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 546.51M$ 546.51M $ 546.51M Nguồn cung lưu thông 2.98B 2.98B 2.98B Tổng cung 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sharp Token là $ 23.84M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SHARP là 2.98B, với tổng nguồn cung là 68230000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 546.51M.