Giá Sendcoin hôm nay

Giá Sendcoin (SEND) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SEND sang USD là $ 0 mỗi SEND.

Sendcoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 68,584, với nguồn cung lưu hành 1000.00M SEND. Trong vòng 24 giờ qua, SEND được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.162592, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SEND biến động -0.26% trong giờ qua và +3.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Sendcoin (SEND)

Vốn hóa thị trường $ 68.58K$ 68.58K $ 68.58K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 68.58K$ 68.58K $ 68.58K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,999,941.24 999,999,941.24 999,999,941.24

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sendcoin là $ 68.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SEND là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999941.24. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 68.58K.