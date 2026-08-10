Giá Sabai Protocol hôm nay

Giá Sabai Protocol (SABAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SABAI sang USD là $ 0 mỗi SABAI.

Sabai Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 292,024, với nguồn cung lưu hành 557.64M SABAI. Trong vòng 24 giờ qua, SABAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.072849, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SABAI biến động -0.65% trong giờ qua và -10.66% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 691.14.

Thông tin thị trường Sabai Protocol (SABAI)

Vốn hóa thị trường $ 292.02K$ 292.02K $ 292.02K Khối lượng (24H) $ 691.14$ 691.14 $ 691.14 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Nguồn cung lưu thông 557.64M 557.64M 557.64M Tổng cung 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sabai Protocol là $ 292.02K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 691.14. Nguồn cung lưu hành của SABAI là 557.64M, với tổng nguồn cung là 2650000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.39M.