Thông tin giá theo USD của Runnit (RUNNIT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00184201$ 0.00184201 $ 0.00184201 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.80% Biến động giá (1D) -3.10% Biến động giá (7 ngày) -8.04% Biến động giá (7 ngày) -8.04%

Giá thời gian thực của Runnit (RUNNIT) là --. Trong 24 giờ qua, RUNNIT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RUNNIT là $ 0.00184201, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RUNNIT đã biến động +0.80% trong 1 giờ qua, -3.10% trong 24 giờ và -8.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Runnit (RUNNIT)

Vốn hóa thị trường $ 189.44K$ 189.44K $ 189.44K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 189.44K$ 189.44K $ 189.44K Nguồn cung lưu thông 984.03M 984.03M 984.03M Tổng cung 984,033,442.4248508 984,033,442.4248508 984,033,442.4248508

Vốn hoá thị trường hiện tại của Runnit là $ 189.44K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RUNNIT là 984.03M, với tổng nguồn cung là 984033442.4248508. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 189.44K.