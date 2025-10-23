Thông tin giá theo USD của RingDAO (RING)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00112839 Cao nhất 24H $ 0.00121689 ATH $ 0.30361 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.09% Biến động giá (1D) -3.48% Biến động giá (7 ngày) -13.87%

Giá thời gian thực của RingDAO (RING) là $0.00113272. Trong 24 giờ qua, RING được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00112839 và cao nhất là $ 0.00121689, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RING là $ 0.30361, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RING đã biến động -0.09% trong 1 giờ qua, -3.48% trong 24 giờ và -13.87% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường RingDAO (RING)

Vốn hóa thị trường $ 1.92M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.38M Nguồn cung lưu thông 1.69B Tổng cung 2,099,840,240.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của RingDAO là $ 1.92M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RING là 1.69B, với tổng nguồn cung là 2099840240.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.38M.