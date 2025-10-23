Thông tin giá theo USD của RAGE GUY (RAGE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00146129 Thấp nhất 24H $ 0.00181054 Cao nhất 24H ATH $ 0.00592337 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.93% Biến động giá (1D) -0.31% Biến động giá (7 ngày) +0.21%

Giá thời gian thực của RAGE GUY (RAGE) là $0.00171194. Trong 24 giờ qua, RAGE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00146129 và cao nhất là $ 0.00181054, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RAGE là $ 0.00592337, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RAGE đã biến động -0.93% trong 1 giờ qua, -0.31% trong 24 giờ và +0.21% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường RAGE GUY (RAGE)

Vốn hóa thị trường $ 1.68M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.68M Nguồn cung lưu thông 984.02M Tổng cung 984,024,868.249868

Vốn hoá thị trường hiện tại của RAGE GUY là $ 1.68M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RAGE là 984.02M, với tổng nguồn cung là 984024868.249868. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.68M.