Thông tin giá theo USD của pSOL (PSOL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 177.9 $ 177.9 $ 177.9 Thấp nhất 24H $ 186.89 $ 186.89 $ 186.89 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 177.9$ 177.9 $ 177.9 Cao nhất 24H $ 186.89$ 186.89 $ 186.89 ATH $ 253.13$ 253.13 $ 253.13 Giá thấp nhất $ 173.55$ 173.55 $ 173.55 Biến động giá (1 giờ) +0.34% Biến động giá (1D) -2.60% Biến động giá (7 ngày) -6.80% Biến động giá (7 ngày) -6.80%

Giá thời gian thực của pSOL (PSOL) là $182.01. Trong 24 giờ qua, PSOL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 177.9 và cao nhất là $ 186.89, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PSOL là $ 253.13, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 173.55.

Về hiệu suất ngắn hạn, PSOL đã biến động +0.34% trong 1 giờ qua, -2.60% trong 24 giờ và -6.80% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường pSOL (PSOL)

Vốn hóa thị trường $ 474.14K$ 474.14K $ 474.14K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 474.14K$ 474.14K $ 474.14K Nguồn cung lưu thông 2.61K 2.61K 2.61K Tổng cung 2,605.961162944 2,605.961162944 2,605.961162944

Vốn hoá thị trường hiện tại của pSOL là $ 474.14K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PSOL là 2.61K, với tổng nguồn cung là 2605.961162944. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 474.14K.