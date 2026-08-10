Polkacity là một nền tảng NFT dựa trên hợp đồng hoàn toàn tự động mới, cho phép bạn đầu tư vào các tài sản ảo dưới dạng một thành phố ảo.

Giá hiện tại của Polkacity là bao nhiêu?

Polkacity có giá ₫, biến động --% trong ngày hôm nay.

Cộng đồng POLC đang phát triển nhanh đến mức nào?

Hiện tại có -- người nắm giữ, và sự gia tăng số lượng này thường cho thấy mức độ áp dụng ngày càng cao, cộng đồng mở rộng và sự tham gia sâu rộng hơn vào mạng lưới.

Nhu cầu ảnh hưởng thế nào đến giá của Polkacity?

Nhu cầu bị tác động bởi các trường hợp sử dụng, điều kiện thị trường, tâm lý nhà đầu tư cũng như vai trò của nó trong lĩnh vực Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Ethereum Ecosystem,Shooting Games,Action Games. Nhu cầu cao hơn có thể đẩy nhanh biến động giá trong những giai đoạn khối lượng giao dịch lớn.

Khối lượng giao dịch của POLC hôm nay là bao nhiêu?

Nó đã tạo ra khối lượng giao dịch ₫--, cho thấy sự tham gia tích cực và thanh khoản thị trường lành mạnh.

POLC so với hiệu suất lịch sử ra sao?

Mức cao nhất mọi thời đại (ATH) của nó là ₫74537.78514340000 và mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) là ₫, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các chu kỳ hiệu suất trước đây.

Số lượng token đang lưu hành là bao nhiêu?

Có 190025935.0 token đang lưu hành, ảnh hưởng đến tính sẵn có, vốn hóa thị trường và định giá dài hạn.