Thông tin giá theo USD của Photon (PHOTON)

Giá thời gian thực của Photon (PHOTON) là $0.324387. Trong 24 giờ qua, PHOTON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.169473 và cao nhất là $ 0.337862, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PHOTON là $ 0.679355, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.03011794.

Về hiệu suất ngắn hạn, PHOTON đã biến động +24.65% trong 1 giờ qua, +57.57% trong 24 giờ và -2.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Photon (PHOTON)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Photon là $ 581.19K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PHOTON là 1.79M, với tổng nguồn cung là 8967492.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.91M.