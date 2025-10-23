Thông tin giá theo USD của Peengu (PEENGU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -1.87% Biến động giá (7 ngày) -28.99% Biến động giá (7 ngày) -28.99%

Giá thời gian thực của Peengu (PEENGU) là --. Trong 24 giờ qua, PEENGU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PEENGU là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PEENGU đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -1.87% trong 24 giờ và -28.99% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Peengu (PEENGU)

Vốn hóa thị trường $ 42.79K$ 42.79K $ 42.79K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 42.79K$ 42.79K $ 42.79K Nguồn cung lưu thông 985.87M 985.87M 985.87M Tổng cung 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742

Vốn hoá thị trường hiện tại của Peengu là $ 42.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PEENGU là 985.87M, với tổng nguồn cung là 985868910.9955742. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 42.79K.