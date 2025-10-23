Thông tin giá theo USD của Omnia Protocol (OMNIA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00536472 Cao nhất 24H $ 0.00550727 ATH $ 0.724005 Giá thấp nhất $ 0.00100478 Biến động giá (1 giờ) +0.29% Biến động giá (1D) +1.51% Biến động giá (7 ngày) -13.48%

Giá thời gian thực của Omnia Protocol (OMNIA) là $0.00546679. Trong 24 giờ qua, OMNIA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00536472 và cao nhất là $ 0.00550727, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OMNIA là $ 0.724005, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00100478.

Về hiệu suất ngắn hạn, OMNIA đã biến động +0.29% trong 1 giờ qua, +1.51% trong 24 giờ và -13.48% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Omnia Protocol (OMNIA)

Vốn hóa thị trường $ 172.51K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 535.78K Nguồn cung lưu thông 31.68M Tổng cung 98,399,222.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Omnia Protocol là $ 172.51K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OMNIA là 31.68M, với tổng nguồn cung là 98399222.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 535.78K.