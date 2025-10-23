Thông tin giá theo USD của NONOS (NOX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00880183 Cao nhất 24H $ 0.00998425 ATH $ 0.01117559 Giá thấp nhất $ 0.0010326 Biến động giá (1 giờ) -0.68% Biến động giá (1D) -3.95% Biến động giá (7 ngày) +116.35%

Giá thời gian thực của NONOS (NOX) là $0.0093863. Trong 24 giờ qua, NOX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00880183 và cao nhất là $ 0.00998425, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NOX là $ 0.01117559, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0010326.

Về hiệu suất ngắn hạn, NOX đã biến động -0.68% trong 1 giờ qua, -3.95% trong 24 giờ và +116.35% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường NONOS (NOX)

Vốn hóa thị trường $ 7.56M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.56M Nguồn cung lưu thông 798.57M Tổng cung 798,571,250.147974

Vốn hoá thị trường hiện tại của NONOS là $ 7.56M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NOX là 798.57M, với tổng nguồn cung là 798571250.147974. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.56M.