Giá Nerve hôm nay

Giá Nerve (NRV) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 14.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NRV sang USD là $ 0 mỗi NRV.

Nerve hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 9,649.25, với nguồn cung lưu hành 10.00M NRV. Trong vòng 24 giờ qua, NRV được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0.00110834 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.75879, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NRV biến động +0.25% trong giờ qua và +53.98% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 5.85K.

Thông tin thị trường Nerve (NRV)

Vốn hóa thị trường $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Khối lượng (24H) $ 5.85K$ 5.85K $ 5.85K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Nguồn cung lưu thông 10.00M 10.00M 10.00M Tổng cung 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nerve là $ 9.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 5.85K. Nguồn cung lưu hành của NRV là 10.00M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.65K.