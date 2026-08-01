Giá Moonwell hôm nay

Giá Moonwell (WELL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00296771, biến động 3.91% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WELL sang USD là $ 0.00296771 mỗi WELL.

Moonwell hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 13,437,432, với nguồn cung lưu hành 4.53B WELL. Trong vòng 24 giờ qua, WELL được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00289823 (thấp) đến $ 0.00309118 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.298797, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00284302.

Về hiệu suất ngắn hạn, WELL biến động -1.85% trong giờ qua và +0.72% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 929.33K.

Thông tin thị trường Moonwell (WELL)

Vốn hóa thị trường $ 13.44M$ 13.44M $ 13.44M Khối lượng (24H) $ 929.33K$ 929.33K $ 929.33K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.83M$ 14.83M $ 14.83M Nguồn cung lưu thông 4.53B 4.53B 4.53B Tổng cung 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Moonwell là $ 13.44M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 929.33K. Nguồn cung lưu hành của WELL là 4.53B, với tổng nguồn cung là 5000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.83M.