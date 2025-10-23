Thông tin giá theo USD của Mooncoin (MOONCOIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00514511$ 0.00514511 $ 0.00514511 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -9.37% Biến động giá (7 ngày) -21.65% Biến động giá (7 ngày) -21.65%

Giá thời gian thực của Mooncoin (MOONCOIN) là --. Trong 24 giờ qua, MOONCOIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MOONCOIN là $ 0.00514511, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOONCOIN đã biến động -- trong 1 giờ qua, -9.37% trong 24 giờ và -21.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mooncoin (MOONCOIN)

Vốn hóa thị trường $ 44.63K$ 44.63K $ 44.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 44.63K$ 44.63K $ 44.63K Nguồn cung lưu thông 998.93M 998.93M 998.93M Tổng cung 998,933,652.970886 998,933,652.970886 998,933,652.970886

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mooncoin là $ 44.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOONCOIN là 998.93M, với tổng nguồn cung là 998933652.970886. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 44.63K.