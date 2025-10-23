Thông tin giá theo USD của mindshare (MINDSHARE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00048471 Cao nhất 24H $ 0.00056599 ATH $ 0.00243364 Giá thấp nhất $ 0.00042215 Biến động giá (1 giờ) +1.02% Biến động giá (1D) -2.80% Biến động giá (7 ngày) -36.16%

Giá thời gian thực của mindshare (MINDSHARE) là $0.00049752. Trong 24 giờ qua, MINDSHARE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00048471 và cao nhất là $ 0.00056599, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MINDSHARE là $ 0.00243364, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00042215.

Về hiệu suất ngắn hạn, MINDSHARE đã biến động +1.02% trong 1 giờ qua, -2.80% trong 24 giờ và -36.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường mindshare (MINDSHARE)

Vốn hóa thị trường $ 495.71K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 495.71K Nguồn cung lưu thông 999.96M Tổng cung 999,956,658.764025

Vốn hoá thị trường hiện tại của mindshare là $ 495.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MINDSHARE là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999956658.764025. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 495.71K.