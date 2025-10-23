Thông tin giá theo USD của Meter Stable (MTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.504981 $ 0.504981 $ 0.504981 Thấp nhất 24H $ 0.513337 $ 0.513337 $ 0.513337 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.504981$ 0.504981 $ 0.504981 Cao nhất 24H $ 0.513337$ 0.513337 $ 0.513337 ATH $ 32.69$ 32.69 $ 32.69 Giá thấp nhất $ 0.181504$ 0.181504 $ 0.181504 Biến động giá (1 giờ) -0.11% Biến động giá (1D) -0.75% Biến động giá (7 ngày) +15.30% Biến động giá (7 ngày) +15.30%

Giá thời gian thực của Meter Stable (MTR) là $0.508782. Trong 24 giờ qua, MTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.504981 và cao nhất là $ 0.513337, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MTR là $ 32.69, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.181504.

Về hiệu suất ngắn hạn, MTR đã biến động -0.11% trong 1 giờ qua, -0.75% trong 24 giờ và +15.30% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Meter Stable (MTR)

Vốn hóa thị trường $ 199.30K$ 199.30K $ 199.30K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 199.30K$ 199.30K $ 199.30K Nguồn cung lưu thông 391.72K 391.72K 391.72K Tổng cung 391,721.0 391,721.0 391,721.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Meter Stable là $ 199.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MTR là 391.72K, với tổng nguồn cung là 391721.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 199.30K.