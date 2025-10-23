Thông tin giá theo USD của Memory (MEM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.03794165 Cao nhất 24H $ 0.03976946 ATH $ 0.120607 Giá thấp nhất $ 0.03725491 Biến động giá (1 giờ) +0.18% Biến động giá (1D) -2.82% Biến động giá (7 ngày) -5.37%

Giá thời gian thực của Memory (MEM) là $0.03855104. Trong 24 giờ qua, MEM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.03794165 và cao nhất là $ 0.03976946, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEM là $ 0.120607, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.03725491.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEM đã biến động +0.18% trong 1 giờ qua, -2.82% trong 24 giờ và -5.37% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Memory (MEM)

Vốn hóa thị trường $ 2.89M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 38.55M Nguồn cung lưu thông 75.07M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Memory là $ 2.89M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEM là 75.07M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 38.55M.