Thông tin giá theo USD của memestock (MEMESTOCK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +3.08% Biến động giá (1D) +34.99% Biến động giá (7 ngày) +17.46% Biến động giá (7 ngày) +17.46%

Giá thời gian thực của memestock (MEMESTOCK) là --. Trong 24 giờ qua, MEMESTOCK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEMESTOCK là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEMESTOCK đã biến động +3.08% trong 1 giờ qua, +34.99% trong 24 giờ và +17.46% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường memestock (MEMESTOCK)

Vốn hóa thị trường $ 69.72K$ 69.72K $ 69.72K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 69.72K$ 69.72K $ 69.72K Nguồn cung lưu thông 999.63M 999.63M 999.63M Tổng cung 999,627,941.091884 999,627,941.091884 999,627,941.091884

Vốn hoá thị trường hiện tại của memestock là $ 69.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEMESTOCK là 999.63M, với tổng nguồn cung là 999627941.091884. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 69.72K.