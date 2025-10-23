Thông tin giá theo USD của MacroHard (MHRD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00194593 $ 0.00194593 $ 0.00194593 Thấp nhất 24H $ 0.002413 $ 0.002413 $ 0.002413 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00194593$ 0.00194593 $ 0.00194593 Cao nhất 24H $ 0.002413$ 0.002413 $ 0.002413 ATH $ 0.057629$ 0.057629 $ 0.057629 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -3.93% Biến động giá (1D) +4.06% Biến động giá (7 ngày) -1.42% Biến động giá (7 ngày) -1.42%

Giá thời gian thực của MacroHard (MHRD) là $0.00213416. Trong 24 giờ qua, MHRD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00194593 và cao nhất là $ 0.002413, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MHRD là $ 0.057629, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MHRD đã biến động -3.93% trong 1 giờ qua, +4.06% trong 24 giờ và -1.42% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MacroHard (MHRD)

Vốn hóa thị trường $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của MacroHard là $ 2.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MHRD là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.17M.