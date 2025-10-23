Thông tin giá theo USD của Lybra (LBR)

Giá thời gian thực của Lybra (LBR) là $0.01218204. Trong 24 giờ qua, LBR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01183098 và cao nhất là $ 0.01219721, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LBR là $ 4.48, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00873927.

Về hiệu suất ngắn hạn, LBR đã biến động +0.73% trong 1 giờ qua, +0.04% trong 24 giờ và +11.42% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lybra là $ 499.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LBR là 41.01M, với tổng nguồn cung là 97280750.06047162. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.19M.