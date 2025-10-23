Thông tin giá theo USD của Lumpy (LUMPY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.08% Biến động giá (1D) -0.00% Biến động giá (7 ngày) -2.57%

Giá thời gian thực của Lumpy (LUMPY) là --. Trong 24 giờ qua, LUMPY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LUMPY là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LUMPY đã biến động +0.08% trong 1 giờ qua, -0.00% trong 24 giờ và -2.57% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Lumpy (LUMPY)

Vốn hóa thị trường $ 196.17K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 196.17K Nguồn cung lưu thông 963.82M Tổng cung 963,815,039.5394627

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lumpy là $ 196.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LUMPY là 963.82M, với tổng nguồn cung là 963815039.5394627. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 196.17K.