Thông tin giá theo USD của LOL (LOL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0.0010012 $ 0.0010012 $ 0.0010012 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0.0010012$ 0.0010012 $ 0.0010012 ATH $ 0.04167236$ 0.04167236 $ 0.04167236 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.27% Biến động giá (1D) -7.12% Biến động giá (7 ngày) -25.82% Biến động giá (7 ngày) -25.82%

Giá thời gian thực của LOL (LOL) là --. Trong 24 giờ qua, LOL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0.0010012, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LOL là $ 0.04167236, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOL đã biến động -0.27% trong 1 giờ qua, -7.12% trong 24 giờ và -25.82% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường LOL (LOL)

Vốn hóa thị trường $ 908.82K$ 908.82K $ 908.82K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 908.82K$ 908.82K $ 908.82K Nguồn cung lưu thông 977.34M 977.34M 977.34M Tổng cung 977,343,824.704947 977,343,824.704947 977,343,824.704947

Vốn hoá thị trường hiện tại của LOL là $ 908.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LOL là 977.34M, với tổng nguồn cung là 977343824.704947. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 908.82K.