Thông tin giá theo USD của Liquid Agent (LIQUID)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00785778 $ 0.00785778 $ 0.00785778 Thấp nhất 24H $ 0.00853695 $ 0.00853695 $ 0.00853695 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00785778$ 0.00785778 $ 0.00785778 Cao nhất 24H $ 0.00853695$ 0.00853695 $ 0.00853695 ATH $ 0.145824$ 0.145824 $ 0.145824 Giá thấp nhất $ 0.00742136$ 0.00742136 $ 0.00742136 Biến động giá (1 giờ) +0.68% Biến động giá (1D) +4.96% Biến động giá (7 ngày) -32.25% Biến động giá (7 ngày) -32.25%

Giá thời gian thực của Liquid Agent (LIQUID) là $0.00831048. Trong 24 giờ qua, LIQUID được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00785778 và cao nhất là $ 0.00853695, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LIQUID là $ 0.145824, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00742136.

Về hiệu suất ngắn hạn, LIQUID đã biến động +0.68% trong 1 giờ qua, +4.96% trong 24 giờ và -32.25% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Liquid Agent (LIQUID)

Vốn hóa thị trường $ 384.28K$ 384.28K $ 384.28K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 831.11K$ 831.11K $ 831.11K Nguồn cung lưu thông 46.24M 46.24M 46.24M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Liquid Agent là $ 384.28K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LIQUID là 46.24M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 831.11K.