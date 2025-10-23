Thông tin giá theo USD của LILLY ($LILLY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0002274 Thấp nhất 24H $ 0.00025743 Cao nhất 24H ATH $ 0.00100833 Giá thấp nhất $ 0.0002274 Biến động giá (1 giờ) -0.65% Biến động giá (1D) +9.70% Biến động giá (7 ngày) -5.01%

Giá thời gian thực của LILLY ($LILLY) là $0.00025412. Trong 24 giờ qua, $LILLY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0002274 và cao nhất là $ 0.00025743, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $LILLY là $ 0.00100833, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0002274.

Về hiệu suất ngắn hạn, $LILLY đã biến động -0.65% trong 1 giờ qua, +9.70% trong 24 giờ và -5.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường LILLY ($LILLY)

Vốn hóa thị trường $ 255.62K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 255.62K Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của LILLY là $ 255.62K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $LILLY là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 255.62K.