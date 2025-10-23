Thông tin giá theo USD của Kitsu (KITSU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00023316 Cao nhất 24H $ 0.00024915 ATH $ 0.00129187 Giá thấp nhất $ 0.00017567 Biến động giá (1 giờ) +0.07% Biến động giá (1D) +4.98% Biến động giá (7 ngày) +4.28%

Giá thời gian thực của Kitsu (KITSU) là $0.00024931. Trong 24 giờ qua, KITSU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00023316 và cao nhất là $ 0.00024915, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KITSU là $ 0.00129187, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00017567.

Về hiệu suất ngắn hạn, KITSU đã biến động +0.07% trong 1 giờ qua, +4.98% trong 24 giờ và +4.28% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kitsu (KITSU)

Vốn hóa thị trường $ 249.13K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 249.13K Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kitsu là $ 249.13K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KITSU là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 249.13K.