Thông tin giá theo USD của Inbox (INBOX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00195214$ 0.00195214 $ 0.00195214 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.38% Biến động giá (1D) -13.23% Biến động giá (7 ngày) -19.35% Biến động giá (7 ngày) -19.35%

Giá thời gian thực của Inbox (INBOX) là --. Trong 24 giờ qua, INBOX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của INBOX là $ 0.00195214, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, INBOX đã biến động +0.38% trong 1 giờ qua, -13.23% trong 24 giờ và -19.35% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Inbox (INBOX)

Vốn hóa thị trường $ 403.74K$ 403.74K $ 403.74K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 403.74K$ 403.74K $ 403.74K Nguồn cung lưu thông 999.90M 999.90M 999.90M Tổng cung 999,898,589.1918151 999,898,589.1918151 999,898,589.1918151

Vốn hoá thị trường hiện tại của Inbox là $ 403.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của INBOX là 999.90M, với tổng nguồn cung là 999898589.1918151. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 403.74K.