Thông tin giá theo USD của IMPULSE (IMPULSE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.16% Biến động giá (7 ngày) -2.55% Biến động giá (7 ngày) -2.55%

Giá thời gian thực của IMPULSE (IMPULSE) là --. Trong 24 giờ qua, IMPULSE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của IMPULSE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, IMPULSE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.16% trong 24 giờ và -2.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường IMPULSE (IMPULSE)

Vốn hóa thị trường $ 56.69K$ 56.69K $ 56.69K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 56.69K$ 56.69K $ 56.69K Nguồn cung lưu thông 997.96M 997.96M 997.96M Tổng cung 997,963,679.121265 997,963,679.121265 997,963,679.121265

Vốn hoá thị trường hiện tại của IMPULSE là $ 56.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của IMPULSE là 997.96M, với tổng nguồn cung là 997963679.121265. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 56.69K.