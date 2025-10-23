Thông tin giá theo USD của Hypr (HYPR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00137336 $ 0.00137336 $ 0.00137336 Thấp nhất 24H $ 0.00149857 $ 0.00149857 $ 0.00149857 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00137336$ 0.00137336 $ 0.00137336 Cao nhất 24H $ 0.00149857$ 0.00149857 $ 0.00149857 ATH $ 0.00874279$ 0.00874279 $ 0.00874279 Giá thấp nhất $ 0.00118399$ 0.00118399 $ 0.00118399 Biến động giá (1 giờ) -0.21% Biến động giá (1D) -6.41% Biến động giá (7 ngày) -5.94% Biến động giá (7 ngày) -5.94%

Giá thời gian thực của Hypr (HYPR) là $0.00140241. Trong 24 giờ qua, HYPR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00137336 và cao nhất là $ 0.00149857, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HYPR là $ 0.00874279, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00118399.

Về hiệu suất ngắn hạn, HYPR đã biến động -0.21% trong 1 giờ qua, -6.41% trong 24 giờ và -5.94% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hypr (HYPR)

Vốn hóa thị trường $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Nguồn cung lưu thông 756.70M 756.70M 756.70M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hypr là $ 1.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HYPR là 756.70M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.40M.