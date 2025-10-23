Thông tin giá theo USD của GULL (GULL)

Giá thời gian thực của GULL (GULL) là --. Trong 24 giờ qua, GULL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GULL là $ 0.0147066, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GULL đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -0.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GULL (GULL)

Vốn hoá thị trường hiện tại của GULL là $ 7.09K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GULL là 42.83M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 82.72K.