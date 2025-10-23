Thông tin giá theo USD của Green (GREEN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.04% Biến động giá (1D) +2.16% Biến động giá (7 ngày) +1.33% Biến động giá (7 ngày) +1.33%

Giá thời gian thực của Green (GREEN) là --. Trong 24 giờ qua, GREEN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GREEN là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GREEN đã biến động -0.04% trong 1 giờ qua, +2.16% trong 24 giờ và +1.33% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Green (GREEN)

Vốn hóa thị trường $ 13.06M$ 13.06M $ 13.06M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.06M$ 13.06M $ 13.06M Nguồn cung lưu thông 47.63B 47.63B 47.63B Tổng cung 47,633,492,007.33139 47,633,492,007.33139 47,633,492,007.33139

Vốn hoá thị trường hiện tại của Green là $ 13.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GREEN là 47.63B, với tổng nguồn cung là 47633492007.33139. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.06M.