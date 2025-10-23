Thông tin giá theo USD của GPUAI (GPUAI)

Giá thời gian thực của GPUAI (GPUAI) là $0.00634283. Trong 24 giờ qua, GPUAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00583884 và cao nhất là $ 0.00642041, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GPUAI là $ 0.6198, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00437792.

Về hiệu suất ngắn hạn, GPUAI đã biến động -0.01% trong 1 giờ qua, +8.62% trong 24 giờ và +2.51% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GPUAI (GPUAI)

Vốn hoá thị trường hiện tại của GPUAI là $ 390.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GPUAI là 61.50M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 634.28K.