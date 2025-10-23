Thông tin giá theo USD của GOTM (GOTM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00243844 $ 0.00243844 $ 0.00243844 Thấp nhất 24H $ 0.00254263 $ 0.00254263 $ 0.00254263 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00243844$ 0.00243844 $ 0.00243844 Cao nhất 24H $ 0.00254263$ 0.00254263 $ 0.00254263 ATH $ 0.00423586$ 0.00423586 $ 0.00423586 Giá thấp nhất $ 0.00243844$ 0.00243844 $ 0.00243844 Biến động giá (1 giờ) +0.79% Biến động giá (1D) -0.40% Biến động giá (7 ngày) -8.36% Biến động giá (7 ngày) -8.36%

Giá thời gian thực của GOTM (GOTM) là $0.00253228. Trong 24 giờ qua, GOTM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00243844 và cao nhất là $ 0.00254263, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOTM là $ 0.00423586, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00243844.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOTM đã biến động +0.79% trong 1 giờ qua, -0.40% trong 24 giờ và -8.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GOTM (GOTM)

Vốn hóa thị trường $ 433.09K$ 433.09K $ 433.09K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Nguồn cung lưu thông 171.03M 171.03M 171.03M Tổng cung 992,885,888.6407744 992,885,888.6407744 992,885,888.6407744

Vốn hoá thị trường hiện tại của GOTM là $ 433.09K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOTM là 171.03M, với tổng nguồn cung là 992885888.6407744. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.51M.