Thông tin giá theo USD của Gorilla (GORILLA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00243872 Cao nhất 24H $ 0.00264543 ATH $ 0.01120028 Giá thấp nhất $ 0.0011281 Biến động giá (1 giờ) -0.41% Biến động giá (1D) -1.21% Biến động giá (7 ngày) -11.83%

Giá thời gian thực của Gorilla (GORILLA) là $0.00248223. Trong 24 giờ qua, GORILLA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00243872 và cao nhất là $ 0.00264543, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GORILLA là $ 0.01120028, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0011281.

Về hiệu suất ngắn hạn, GORILLA đã biến động -0.41% trong 1 giờ qua, -1.21% trong 24 giờ và -11.83% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gorilla (GORILLA)

Vốn hóa thị trường $ 2.48M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.48M Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gorilla là $ 2.48M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GORILLA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.48M.