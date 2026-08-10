Giá Gora hôm nay

Giá Gora (GORA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.68% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GORA sang USD là $ 0 mỗi GORA.

Gora hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 29,762, với nguồn cung lưu hành 38.00M GORA. Trong vòng 24 giờ qua, GORA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.750305, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GORA biến động -2.33% trong giờ qua và -4.95% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 229.06.

Thông tin thị trường Gora (GORA)

Vốn hóa thị trường $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K Khối lượng (24H) $ 229.06$ 229.06 $ 229.06 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 78.32K$ 78.32K $ 78.32K Nguồn cung lưu thông 38.00M 38.00M 38.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gora là $ 29.76K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 229.06. Nguồn cung lưu hành của GORA là 38.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 78.32K.