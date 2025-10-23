Thông tin giá theo USD của goodcryptoX (GOOD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.071876 Cao nhất 24H $ 0.073893 ATH $ 0.186012 Giá thấp nhất $ 0.059693 Biến động giá (1 giờ) -0.02% Biến động giá (1D) +1.70% Biến động giá (7 ngày) -6.82%

Giá thời gian thực của goodcryptoX (GOOD) là $0.073113. Trong 24 giờ qua, GOOD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.071876 và cao nhất là $ 0.073893, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOOD là $ 0.186012, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.059693.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOOD đã biến động -0.02% trong 1 giờ qua, +1.70% trong 24 giờ và -6.82% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường goodcryptoX (GOOD)

Vốn hóa thị trường $ 1.55M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 73.11M Nguồn cung lưu thông 21.20M Tổng cung 999,945,722.3646722

Vốn hoá thị trường hiện tại của goodcryptoX là $ 1.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOOD là 21.20M, với tổng nguồn cung là 999945722.3646722. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 73.11M.