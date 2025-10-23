Thông tin giá theo USD của GIFT (GIFT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.129068 Cao nhất 24H $ 0.133821 ATH $ 0.140837 Giá thấp nhất $ 0.118325 Biến động giá (1 giờ) +0.31% Biến động giá (1D) -0.92% Biến động giá (7 ngày) -3.16%

Giá thời gian thực của GIFT (GIFT) là $0.131651. Trong 24 giờ qua, GIFT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.129068 và cao nhất là $ 0.133821, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GIFT là $ 0.140837, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.118325.

Về hiệu suất ngắn hạn, GIFT đã biến động +0.31% trong 1 giờ qua, -0.92% trong 24 giờ và -3.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GIFT (GIFT)

Vốn hóa thị trường $ 413.11K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 413.11K Nguồn cung lưu thông 3.14M Tổng cung 3,140,135.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GIFT là $ 413.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GIFT là 3.14M, với tổng nguồn cung là 3140135.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 413.11K.