Thông tin giá theo USD của FUST Token (FUST)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.11% Biến động giá (1D) +0.84% Biến động giá (7 ngày) -4.05% Biến động giá (7 ngày) -4.05%

Giá thời gian thực của FUST Token (FUST) là --. Trong 24 giờ qua, FUST được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FUST là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FUST đã biến động +0.11% trong 1 giờ qua, +0.84% trong 24 giờ và -4.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FUST Token (FUST)

Vốn hóa thị trường $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Nguồn cung lưu thông 33.00B 33.00B 33.00B Tổng cung 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của FUST Token là $ 3.00M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FUST là 33.00B, với tổng nguồn cung là 33000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.00M.