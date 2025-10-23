Thông tin giá theo USD của Furucombo (COMBO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 6.97$ 6.97 $ 6.97 Giá thấp nhất $ 0.00076714$ 0.00076714 $ 0.00076714 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -6.36% Biến động giá (7 ngày) -6.36%

Giá thời gian thực của Furucombo (COMBO) là $0.00079684. Trong 24 giờ qua, COMBO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của COMBO là $ 6.97, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00076714.

Về hiệu suất ngắn hạn, COMBO đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -6.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Furucombo (COMBO)

Vốn hóa thị trường $ 38.43K$ 38.43K $ 38.43K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 79.68K$ 79.68K $ 79.68K Nguồn cung lưu thông 48.23M 48.23M 48.23M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Furucombo là $ 38.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của COMBO là 48.23M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 79.68K.