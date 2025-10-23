Thông tin giá theo USD của Fork Chain (FORK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00497353$ 0.00497353 $ 0.00497353 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.22% Biến động giá (1D) -5.98% Biến động giá (7 ngày) -6.88% Biến động giá (7 ngày) -6.88%

Giá thời gian thực của Fork Chain (FORK) là --. Trong 24 giờ qua, FORK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FORK là $ 0.00497353, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FORK đã biến động -0.22% trong 1 giờ qua, -5.98% trong 24 giờ và -6.88% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Fork Chain (FORK)

Vốn hóa thị trường $ 20.00K$ 20.00K $ 20.00K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 20.00K$ 20.00K $ 20.00K Nguồn cung lưu thông 999.44M 999.44M 999.44M Tổng cung 999,436,313.942939 999,436,313.942939 999,436,313.942939

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fork Chain là $ 20.00K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FORK là 999.44M, với tổng nguồn cung là 999436313.942939. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 20.00K.