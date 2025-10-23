Thông tin giá theo USD của Flo (FLO)

Giá thời gian thực của Flo (FLO) là $0.0137306. Trong 24 giờ qua, FLO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01337871 và cao nhất là $ 0.01391084, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FLO là $ 0.232678, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01261021.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLO đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, -1.03% trong 24 giờ và -7.70% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Flo (FLO)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Flo là $ 123.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FLO là 9.00M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 137.31K.