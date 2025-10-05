Thông tin giá theo USD của farthouse (FARTHOUSE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00198369$ 0.00198369 $ 0.00198369 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.27% Biến động giá (1D) -7.74% Biến động giá (7 ngày) -25.41% Biến động giá (7 ngày) -25.41%

Giá thời gian thực của farthouse (FARTHOUSE) là --. Trong 24 giờ qua, FARTHOUSE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FARTHOUSE là $ 0.00198369, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FARTHOUSE đã biến động +0.27% trong 1 giờ qua, -7.74% trong 24 giờ và -25.41% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường farthouse (FARTHOUSE)

Vốn hóa thị trường $ 126.11K$ 126.11K $ 126.11K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 126.11K$ 126.11K $ 126.11K Nguồn cung lưu thông 996.24M 996.24M 996.24M Tổng cung 996,238,315.590973 996,238,315.590973 996,238,315.590973

Vốn hoá thị trường hiện tại của farthouse là $ 126.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FARTHOUSE là 996.24M, với tổng nguồn cung là 996238315.590973. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 126.11K.