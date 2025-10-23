Thông tin giá theo USD của Epoch (EPOCH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) --
Biến động giá (1D) +1.21%
Biến động giá (7 ngày) -11.53%

Giá thời gian thực của Epoch (EPOCH) là --. Trong 24 giờ qua, EPOCH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EPOCH là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EPOCH đã biến động -- trong 1 giờ qua, +1.21% trong 24 giờ và -11.53% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Epoch (EPOCH)

Vốn hóa thị trường $ 7.80K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.80K
Nguồn cung lưu thông 899.86M
Tổng cung 899,863,118.031465

Vốn hoá thị trường hiện tại của Epoch là $ 7.80K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EPOCH là 899.86M, với tổng nguồn cung là 899863118.031465. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.80K.