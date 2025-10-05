Thông tin giá theo USD của EONIC (EONIC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.46% Biến động giá (1D) -11.78% Biến động giá (7 ngày) -4.03% Biến động giá (7 ngày) -4.03%

Giá thời gian thực của EONIC (EONIC) là --. Trong 24 giờ qua, EONIC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EONIC là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EONIC đã biến động -0.46% trong 1 giờ qua, -11.78% trong 24 giờ và -4.03% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường EONIC (EONIC)

Vốn hóa thị trường $ 250.12K$ 250.12K $ 250.12K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 250.12K$ 250.12K $ 250.12K Nguồn cung lưu thông 963.15M 963.15M 963.15M Tổng cung 963,149,182.007996 963,149,182.007996 963,149,182.007996

Vốn hoá thị trường hiện tại của EONIC là $ 250.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EONIC là 963.15M, với tổng nguồn cung là 963149182.007996. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 250.12K.