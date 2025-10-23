Thông tin giá theo USD của ELLA (ELLA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00116437 $ 0.00116437 $ 0.00116437 Thấp nhất 24H $ 0.00122712 $ 0.00122712 $ 0.00122712 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00116437$ 0.00116437 $ 0.00116437 Cao nhất 24H $ 0.00122712$ 0.00122712 $ 0.00122712 ATH $ 0.00132958$ 0.00132958 $ 0.00132958 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -3.06% Biến động giá (7 ngày) -3.95% Biến động giá (7 ngày) -3.95%

Giá thời gian thực của ELLA (ELLA) là $0.00118739. Trong 24 giờ qua, ELLA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00116437 và cao nhất là $ 0.00122712, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ELLA là $ 0.00132958, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ELLA đã biến động -- trong 1 giờ qua, -3.06% trong 24 giờ và -3.95% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ELLA (ELLA)

Vốn hóa thị trường $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Nguồn cung lưu thông 999.96M 999.96M 999.96M Tổng cung 999,955,367.887856 999,955,367.887856 999,955,367.887856

Vốn hoá thị trường hiện tại của ELLA là $ 1.19M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ELLA là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999955367.887856. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.19M.