Donut (DONUT) là gì

DONUT is the native token of the r/ethtrader subreddit, a community focused on discussing Ethereum news, trading, investment, and technology. The community has 2.3 million subscribers and 5,000 active users. Currently with a market cap of approximately $4 million, DONUT has a TVL of $400-450K. Use cases include contribution rewards, special memberships, a tipping system, LP incentives and advertising opportunities. Recently, r/ethtrader has voted to transition DONUT reward distribution to Arbitrum.

Nguồn tham khảo Donut (DONUT) Website chính thức